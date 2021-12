Linhas de ônibus sofrerão alterações no Largo do Bonfim

Com o objetivo de dar continuidade as obras de requalificação, a Rua da Imperatriz, no Largo do Bonfim, encontra-se interditada. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que as linhas de ônibus que operam nessa região terão itinerários modificados a partir desta segunda-feira, 25.

As linhas de ônibus, que operam no sentido Centro, seguirão pela Rua Rio São Francisco descendo direto pela Rua Rio Paraguaçu e seguindo daí seus itinerários, são elas: Ribeira/Bonfim - Campo Grande (0201); Santa Cruz - Calçada/Bonfim (0713); e Alto do Cabrito (Boa Vista do Lobato) - Ribeiro (1668).

Já as linhas Ribeira - Terminal Pituaçu (0203), Ribeira - Pituba (0218), Fazenda Grande do Retiro - Ribeira (0343) e Conjunto Pirajá - Ribeira (1515), também no sentido Centro, subirão a Ladeira do Bonfim, seguindo pela Rua Plínio de Lima, Rua Rio São Francisco, descendo a Rua Rio Paraguaçu. No sentido inverso, sobem a Rua Rio Paraguaçu, Rua Rio São Francisco, Rua Plínio de Lima, seguindo para a Ladeira do Bonfim.

