Linha Vermelha tem baixo fluxo no feriado

O tráfego da segunda etapa da Linha Vermelha (BR-Águas Claras) foi liberado nas primeiras horas desta quarta-feira, 7. Inaugurada no último domingo pelo governador Rui Costa, a via recebeu elogios dos condutores e dos moradores do bairro.

Devido ao feriado nacional, o novo acesso pela via marginal à BR-324 registrou baixo fluxo de veículos pelo complexo viário, o que impossibilitou mensurar os impactos da intervenção.

O motorista André Luiz Silva, 38 anos, que estava rodando pela primeira vez na linha Paripe/Aeroporto /Cajazeiras, comentou que a inauguração da nova via fez surgir um novo itinerário. "Não estou acostumado a rodar por aqui, mas percebo que facilitou o acesso", diz.

Motorista dos ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), Valdir Santos, 33 anos, condutor da linha Águas Claras/Itapuã, prevê que a nova via de acesso amenizará o congestionamento na BR-324 nos horários de pico. "Estou gostando e achei uma maravilha, pois enfrentávamos um grande engarrafamento na subida para Águas Claras", disse enquanto aguardava os passageiros.

Qualidade de vida

Segundo Edson Santos, 49 anos, morador de Águas Claras há 30 anos, as novas obras do governo melhoraram a vida da comunidade. " Não tínhamos um ponto de ônibus próximo da nossa casa, aqui só tinha esgoto. Agora, com a nova via, tudo mudou", comentou enquanto aguardava o transporte no ponto de ônibus.

Para a doméstica Bernadete dos Santos, 57 anos, as expectativas são positivas, diante da possibilidade de passar menos tempo presa no tráfego. "A conclusão da obra ficou ótima e espera que o trânsito melhore", desejou a trabalhadora.

Obras

Com investimentos da ordem de R$ 50 milhões, a via integra a futura avenida 29 de Março, que será responsável pela ligação entre a avenida Orlando Gomes - já duplicada - e a BR-324.

O conjunto de novas vias totaliza 4,2 quilômetros de extensão e também dispõe de alças de acesso à BR-324, além de uma pista apta a operar o BRT. Ciclovia, passeios com piso tátil, escadas, passagem para pedestres, sinalização e paisagismo completam a obra do governo estadual. A expectativa é que seja resolvido o problema crônico do congestionamento na região.

Além do complexo viário, o governo prevê a implantação de uma estação de metro na região, mais o futuro terminal rodoviário.

Ana Paula Santos Linha Vermelha tem baixo fluxo no feriado

