Linha Vermelha ganha segunda etapa neste domingo

A segunda etapa da Linha Vermelha (BR-Águas Claras) está programada para ser inaugurada neste domingo, 4, durante evento voltado para a comunidade da região, que será realizado das 8h às 14h.

Executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a obra integra a futura avenida 29 de Março, que será responsável pela ligação entre a avenida Orlando Gomes - já duplicada - e a BR-324.

"É mais uma obra de mobilidade urbana extremamente importante para desafogar o trânsito de toda a região da BR-324, facilitando, principalmente, a vida de quem mora e trabalha nos bairros de Cajazeiras, Águas Claras e seu entorno", afirmou o governador Rui Costa, que tem presença esperada para inaugurar o novo sistema às 9h.

Investimento

Com um investimento, segundo informações do governo estadual, da ordem de R$ 50 milhões, o novo sistema viário é formado por uma via marginal à rodovia federal BR-324, com uma extensão de aproximadamente dois quilômetros, incluindo um novo viaduto construído sobre a rua Celika Nogueira.

O conjunto de novas vias totaliza 4,2 quilômetros de extensão e também dispõe de alças de acesso à BR-324, além de uma pista apta a operar o BRT. Ciclovia, passeios com piso tátil, escadas, passagem para pedestres, sinalização e paisagismo completam a obra do governo estadual.

Com a entrada em operação do segundo trecho concluído da Linha Vermelha, a expectativa é que seja resolvido o problema crônico dos engarrafamentos no local. Para que isso ocorra, seis novas rotas para circulação de veículos estarão disponíveis. O novo sistema viário vai beneficiar quem mora e trafega por Águas Claras e outras milhares de pessoas que utilizam, diariamente, a BR-324.

Solução

Também serão facilitados os acessos ao bairro de Cajazeiras, à Via Regional e à BA-528 (Estrada do Derba). Os novos fluxos de tráfego do sistema estarão disponíveis a partir do dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a medida foi tomada para garantir que a adaptação dos motoristas às novas rotas ocorra sem transtornos para o trânsito, em um dia de pouca circulação e movimento de veículos na região.

Além de garantir mais fluidez no trânsito em uma das áreas mais populosas de Salvador, o novo sistema vai valorizar imóveis e empreendimentos comerciais.

