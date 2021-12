Ligação Iguatemi-Paralela é interditada para obras

O viaduto da Ligação Iguatemi-Paralela, em frente ao Shopping Salvador, será interditado de 0h desse sábado, 20, às 5h do domingo, 21, e de 0h da segunda, 22, às 5h da terça, 23. O motivo é realização da obra de alargamento da pista que será feita pela CCR Metrô Bahia a fim de construir a via do metrô entre as futuras estações Rodoviária e Pernambués.

Durante os períodos de interdição, os motoristas que seguem pela Av. ACM, no sentido Aeroporto, devem ir pelo desvio feito para a Av. Tancredo Neves [bloqueio 1 na imagem abaixo].

Aqueles que vêm da Av. Professor Magalhães Neto, no sentido Rótula do Abacaxi, pelo mergulhão da LIP [bloqueio 3 e 4], deverão seguir pela Av. Tancredo Neves e pegar o viaduto da Av. Luis Eduardo Magalhães e fazer o retorno.

Já o motorista que vem da Av. Paralela, sentido Av. Tancredo Neves, pelo Viaduto Nelson Dahia [bloqueio 2], para fazer o retorno à Av. Paralela, deverá seguir pela Av. Tancredo Neves até o Hospital Sarah.

Mapa com os bloqueios que serão realizados no viaduto da LIP (Foto: Divulgação | CCR Metrô)

