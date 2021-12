Ligação entre Cajazeiras e a BR-324 é inaugurada

Nova ligação dos bairros de Cajazeiras, Águas Claras e Valéria com a BR-324, a avenida Dois de Julho foi inaugurada na tarde desta quinta-feira, 30. Estima-se que quatro mil veículos vão trafegar, diariamente, pela via. Será beneficiado um milhão de pessoas, que vão reduzir o tempo de viagem de 50 para 10 minutos.

O investimento foi de R$ 60 milhões. A avenida conta com duas pistas de 7,2 quilômetros de extensão, duas rotatórias, dois viadutos de 30 metros e dá acesso direto a Valéria. Passeios, bueiros, dez baias para ônibus e canteiro central completam a estrutura.

Cerca de 100 trabalhadores participaram da construção. Para motoristas e moradores, a obra veio para melhorar o trânsito na região. "Quem saía de Cajazeiras antes tinha que fazer o retorno na rótula da Feirinha para ir para a BR-324", explicou o motorista instrutor de ônibus Gerson Alves, 60. "Só achei que deveria ter uma ciclovia", sugeriu o morador de Cajazeiras.

O mestre de obras Clemente Ferreira, 50 anos, também residente no bairro, acredita que a via vai resolver a maioria dos problemas de trânsito na área, no entanto arriscou algumas sugestões: "Na minha opinião, faltou um retorno próximo à BR-324 para quem deseja pegar a via de volta. A primeira rotatória ainda está no barro, sem calçamento, espero que seja feito".

Antecipações

Uma das dez inaugurações realizadas nesta quinta pelo prefeito ACM Neto, a Av. Dois de Julho seria inaugurada nesta sexta, 1º, mais foi antecipada, a fim de que a legislação eleitoral seja cumprida - candidatos ao próximo pleito estão impedidos de participar de atos oficiais a partir de sábado, 2. Assim, mais dez obras serão inauguradas ainda nesta sexta.

Neto chegou para a solenidade em um ônibus de turismo com secretários e vereadores e descerrou a placa na primeira rotatória. "É umas das maiores obras viárias da história de Salvador. Um novo espaço de desenvolvimento econômico, que vai trazer novos empreendimentos e valorizar os imóveis já existentes", disse.

Ele ressaltou benefícios no curto prazo, como melhoria da mobilidade e integração da comunidade, e anunciou nova reorganização dos ônibus na área.

