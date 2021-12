Liberdade tem trânsito modificado nesta quarta-feira

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) vai modificar o trânsito no bairro da Liberdade nesta quarta-feira, 20, para a realização da 13ª Caminhada da Liberdade - Reparação Já, promovido pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia.

Segundo o órgão, das 14h às 15h, não será possível trafegar na Rua do Curuzu. O acesso à via passará a ser feito pela Avenida General San Martin e Ladeira do Curuzu. Os ônibus devem utilizar o terminal do bairro Guarani.



A circulação de veículos também será proibida na Rua Lima e Silva, entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Soledade, das 15h às 17h30.



Para os condutores que saem da Liberdade para o Centro e precisam passar pelo trecho interditado, a Transalvador indica como opção a Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado e o Largo da Soledade. As mesmas vias poderão ser utilizadas para fazer o percurso no sentido inverso, partindo do Centro para a Liberdade.



De acordo com a Transalvador, a partir das 17h, o tráfego será progressivamente interditado na Rua dos Perdões, Santo Antônio, Largo dos 15 Mistérios, Rua Ramos de Queiroz e Avenida Dr. José Joaquim Seabra/Baixa dos Sapateiros, até a frente do Mercado de Santa Bárbara. A liberação das vias, segundo o órgão, acontecerá após o término do evento.

