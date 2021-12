Liberado acesso entre a Luís Eduardo e a BR-324

O acesso que liga a Avenida Luís Eduardo Magalhães à BR-324 foi liberado nesta segunda-feira, 14, desde as 8 horas, para tráfego de veículos.

Executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), a obra durou 11 meses e teve aporte de R$ 7,2 milhões.



Com a inauguração, quem sair da Paralela para o Centro poderá evitar o Iguatemi, utilizando a nova ligação e depois seguir pela Av. Bonocô.



Já os veículos que seguem da Av. Barros Reis para a Luís Eduardo Magalhães poderão utilizar um pontilhão construído próximo ao viaduto do Largo do Retiro.

