Lentidão no trânsito de Salvador tem alta expressiva

Salvador é a segunda cidade do país que mais registrou aumento no tempo utilizado pelos motoristas para se deslocar de casa ao trabalho nos últimos 20 anos.



De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2012, o tempo gasto para chegar ao trabalho na capital baiana saltou de 31,2 minutos, em 1992, para 39,7, ano passado.



Segundo o estudo, Salvador apresentou aumento de 27,1%, ficando atrás apenas de Belém (PA), que obteve índice de 35,4%.



Embora tenha registrado

o maior aumento, a capital baiana está atrás do Rio de Janeiro (47 minutos) e São Paulo (45,6) em relação ao tempo feito no percurso casa/trabalho.



Frota



Para o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, este crescimento no tempo realizado no percurso casa/trabalho é decorrente do aumento da frota de veículos e da falta de investimentos de gestões passadas no sistema de transporte público.



"Salvador tem uma média de seis mil novos veículos emplacados por mês. É uma quantidade que as vias não suportam", enfatiza.



O professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) Antônio José de Azevedo, mestre em desenvolvimento regional e urbano, complementa que, além dos fatores apontados por Muller, a falta de planejamento urbano e a não construção de novas vias também influenciaram neste crescimento negativo.



"A última avenida construída foi a Luís Eduardo Magalhães, por volta do ano 2000. De lá para cá, apenas a avenida Paralela ganhou a quarta faixa", conta Azevedo, que é especialista em trânsito e transporte.



"Com o aumento do crédito para compra de automóveis, o número de veículos triplicou, e a malha viária de Salvador já não suporta a crescente quantidade de carros", ressalta.



Azevedo afirma, ainda, que a falta de alternativas para o sistema de ônibus também é um agravante. "Até hoje não temos metrô, que deveria, na verdade, ser feito entre Paripe e Calçada, não neste formato", critica o especialista.

