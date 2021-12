Lentidão no Acesso Norte e região da Rodoviária

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) registra trânsito lento no Acesso Norte, sentido avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, por conta de uma carreta que ficou presa em uma lombada eletrônica no início da avenida, na tarde desta quarta-feira, 27. O veículo ainda não foi retirado do local.

O acidente causa reflexos na avenida ACM, sentido Bonocô, até a região da estação rodoviária. A manifestação de motoristas que prestam serviço para a empresa de ônibus Expresso Brasil, que bloqueou a passagem em frente à rodoviária no final da manhã, ainda causa transtornos no trânsito, segundo a Transalvador. O motorista enfrenta problemas na avenida Luis Viana Filho, a Paralela, e no final da avenida Tancredo Neves.

Um acidente entre dois carros na avenida Professor Pinto de Aguiar, em Pituaçu, na altura do posto Shell, deixa o trânsito lento, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Uma pessoa ficou ferida e precisou de socorro pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

No Beiru, um carro e uma moto colidiram na rua Direta de Tancredo Neves, em frente ao Condomínio Arvoredo. O motociclista ficou ferido e, segundo a Stelecom, uma unidade do Samu foi deslocada para o local.

Na Cidade Baixa, próximo à feira do São Joaquim, terminal marítimo e Mercado do Peixe, o trânsito voltou a fluir com tranquilidade. O trânsito é livre também na orla, de acordo com a Transalvador. Nesta quarta-feira, o órgão registrou três acidentes e dois feridos.

