Lei de carga e descarga não contempla áreas importantes

Criado para disciplinar operações de carga e descarga nas principais zonas comerciais de Salvador, o decreto municipal nº 23.795 completou pouco mais de um ano, mas não contempla bairros residenciais da capital onde o comércio também é pulsante.



Pelo decreto instituído em setembro de 2013, ficam restritas a carga e descarga de mercadorias somente em áreas comerciais e de serviços, de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h . Aos sábados, a proibição vale no período das 6h às 14h (veja infográfico abaixo).



A área delimitada compreende um perímetro em vários pontos da cidade entre o Largo da Calçada e o Jardim dos Namorados. Ainda contempla diversas avenidas da capital, a exemplo da Magalhães Neto, ACM, Juracy Magalhães, Vasco da Gama e Marechal Castelo Branco.



Sem expansão



O titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, afirmou que desde a criação do decreto não foram criadas emendas que ampliassem a restrição além das áreas demarcadas inicialmente.



"Num primeiro momento, atuávamos nessas áreas da poligonal para medir o efeito que a lei criaria, embora saibamos que, muitas vezes, o decreto não é cumprido", disse lembrando: "Já temos estudos para ampliar essa restrição aos bairros".



O gestor, no entanto, preferiu não estipular prazo para que o disciplinamento da carga e descarga seja aplicado em outras áreas importantes. "É algo necessário, pois, por mais que os bairros sejam residenciais, o comércio tem crescido de forma desordenada", admitiu Muller.



Se o objetivo da regulamentação era proporcionar aos motoristas melhor fluidez ao trânsito nas principais vias da capital, o mesmo não ocorre em bairros como Brotas, Cabula, Itapuã, Liberdade, Pernambués, Cajazeiras e todos aqueles que fazem parte do subúrbio ferroviário.



Basta uma rápida volta nessas localidades para constatar que não é difícil encontrar caminhões-baú parados nas portas de mercadinhos, padarias, açougues e lojas, descarregando uma infinidade de mercadorias, a qualquer hora do dia.



Brotas



Como resultado da ausência da lei, as operações de carga e descarga sem fiscalização provocam congestionamentos diários, sobretudo nos bairros com pistas estreitas, como Brotas, que é cortado ao longo de toda sua extensão pela avenida Dom João VI.



"É uma falta de respeito com os moradores do bairro, que não têm nada a ver com os estabelecimentos comerciais, mas sofrem com a falta de fiscalização", bradou, no engarrafamento, o bancário Gilmar Santiago, 43 anos, que mora próximo ao Hospital Aristides Maltez.



O motivo do trânsito congestionado era o veículo dirigido pelo motorista Roberval Cerqueira, 38 anos, parado em uma das faixas da via para abastecer de cerveja um bar da região. "Não vamos demorar muito. É coisa rápida aqui", argumentou o trabalhador dizendo que não podia "fazer nada".



Sem dispor de área com recuo em frente ao estabelecimento, o proprietário do bar, Luiz Matos, 57 anos, atribuiu a responsabilidade pelo trânsito lento à "falta de planejamento da cidade". Diz ele: "O bairro cresceu muito em termos de comércio e residências, mas não teve investimento público".



"Aqui (no bairro da Liberdade) só existe fiscalização para multar quem dirige sem capacete ou para o consumidor que vai a algum estabelecimento. Os agentes de trânsito, quando aparecem, nem se dão ao trabalho de ordenar o trânsito", apontou o motociclista Paulo Santana, de 26 anos.



Lei 'paliativa'



Integrante do Núcleo de Estudo em Mobilidade Urbana da Universidade Federal da Bahia, a professora Ariadne Moraes classifica o decreto municipal como "uma lei setorizada, criada para buscar uma solução paliativa em zonas específicas".



Para solucionar o problema dos congestionamentos causados pelas operações de carga e descarga nos bairros, Adriane Moraes aponta como alternativa a articulação das leis que regulam o uso do solo com aquelas que tratam das questões de trânsito.



"A prefeitura, ao liberar o alvará para a instalação de um empreendimento na cidade, deveria antes analisar o impacto que tal estabelecimento poderia causar à vizinhança. E, em consonância com o órgão de trânsito, analisar se aquela localidade tem problema de fluxo", sugeriu.



