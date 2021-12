Lavagem do Bonfim muda trânsito e transporte em Salvador

Para garantir a mobilidade de baianos e turistas durante os festejos da Lavagem do Bonfim, que ocorrem nesta quinta-feira, 17, a Prefeitura do Salvador, através da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), informou que disciplinará o tráfego de veículos e fiscalizará o serviço de transporte público na capital baiana.

Entre as alterações que serão promovidas pelo órgão de trânsito, destacam-se a proibição da circulação e estacionamento de veículos, além de alterações no tráfego e no sistema de transporte público, sobretudo no bairro do Bonfim e vias adjacentes. Além disso, o órgão informou que o Plano Inclinado Pilar irá funcionar no período de 6h às 22h. O Elevador Lacerda estará com as cabines 3 e 4 funcionando normalmente e terá acesso gratuito.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o tráfego e o Serviço de Transporte Coletivo voltarão à normalidade logo depois que a Limpurb concluir os serviços de limpeza nos locais.

Alterações

Entre as alterações no tráfego de veículos promovida pelo órgão de trânsito destacam-se a proibição da circulação e estacionamento de veículos, exceto aos liberados para participarem do Cortejo, na pista à direita da Av. Lafayette Coutinho (Av. Contorno), trecho compreendido entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Visconde de Cayru (de 1h às 22h); e na Rua da Conceição da Praia, de (1h às 19h).

Também será proibido estacionamento de veículos (a partir de 1h), nas na Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Av. Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha e Largo de Roma.

Os motoristas também não poderão estacionar na Av. Bonfim (Dendezeiros), Rua Luiz Régis Pacheco (lado direito, a partir da confluência com a Rua 26 de Dezembro/direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu / direção Mares, Rua Boa Vista (lado direito na direção Rua Resende Costa).

A Transalvador também define sentido duplo de tráfego na Av. Oscar Pontes, trecho compreendido entre a Rua Estado de Israel e o Acesso ao Ferry Boat (a partir das 6h). Também haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, com liberação a passagem do cortejo, a partir das 6h, nas seguintes vias: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Av. Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Av. Bonfim (Dendezeiros).

O sentido único de tráfego ocorrerá, a partir das 06h, na Rua Luiz Régis Pacheco, a partir da confluência com a Rua 26 de Dezembro/direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu / direção Mares, Rua Boa Vista (na direção Rua Resende Costa). Nas vias do percurso do cortejo, a Transalvador informou que só será permitida a circulação de veículos com capacidade de até 1.000Kg.

Serviços de transportes

As alterações no sistema de transporte público deverão ocorrer a partir das 6h desta quinta-feira. As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino ao Campo Grande, Comércio e Av. Contorno farão o seguinte itinerário: Largo do Tanque, Liberdade, Nazaré, Av. Joana Angélica, Politeama, Campo Grande, seguindo o itinerário normal.

As linhas provenientes do Campo Grande e Vale do Canela com destino Comércio e Túnel Américo Simas farão o seguinte itinerário: Campo Grande, Politeama, Piedade, Av. Joana Angélica, Nazaré, Vale do Nazaré, Sete Portas e seguem seu itinerário normal. Comércio e Calçada farão o seguinte itinerário: Campo Grande, Politeama, Piedade, Av. Joana Angélica, Nazaré, Barbalho, Liberdade, Largo do Tanque, seguindo seu itinerário normal;

As linhas provenientes do Aquidabã com destino ao Campo Grande, Comércio e Av. Contorno farão o seguinte itinerário: Aquidabã, Vale de Nazaré, Av. Joana Angélica, Campo da Pólvora, Piedade, Politeama, Campo Grande e seguem seu itinerário normal. Já as linhas da Av. Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino Túnel Américo Simas / Aquidabã, farão o seguinte itinerário: Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Av. San Martin, Largo do Retiro, Av. Barros Reis, Sete Portas, Aquidabã e seguem seu itinerário normal.

Campo Grande e Vale do Canela, farão o seguinte itinerário: Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Liberdade, Barbalho, Nazaré, Piedade, Politeama, Campo Grande, seguindo seu itinerário normal. As linhas provenientes do Aquidabã com destino a Av. Suburbana farão o seguinte itinerário: Aquidabã, Sete Portas, Barros Reis, Av. San Martin, Largo do Tanque, Viaduto dos Motoristas e seguem seu itinerário normal;

As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino a Península Itapagipana farão o seguinte itinerário: Ida: Viaduto dos Motoristas, Rua 26 de Dezembro, Rua Luiz Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Vila Bela Vista, Rua Resende Costa, Av. Caminho de Areia e seguem seu itinerário normal. Volta: Av. Caminho de Areia, Rua Machado Monteiro, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguai, Rua Couceiros de Abreu, Rua Luiz Régis Pacheco, Travessa 28 de Maio, Viaduto dos Motoristas, seguindo seu itinerário normal.

As linhas provenientes da Av. Suburbana com destino à Península Itapagipana farão o seguinte itinerário: Ida: Rua Luiz Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Rua Resende Costa, Av. Caminho de Areia e seguem seu itinerário normal. Volta: Av. Caminho de Areia, Rua Machado Monteiro, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguai, giram à direita, Rua Couceiros de Abreu, Rua Luiz Régis Pacheco, retorno Largo do Curtume, Rua Luís Maria, seguindo seu itinerário normal.

As linhas com destino final Av. da França, São Joaquim ou Calçada provenientes do Largo do Tanque farão retorno nesse mesmo Largo. Túnel Américo Simas: farão retorno no Aquidabã. As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino Liberdade deverão utilizar a Ladeira das Pedrinhas (Bairro Guarany) para acessar a Rua Lima e Silva. As linhas provenientes da Rua Lima e Silva com destino Largo do Tanque deverão utilizar a Ladeira de São Cristóvão para acessar o Largo.

Mudanças na região do Bonfim



A Transalvador também promoverá alterações no tráfego de veículos e no sistema de transporte público no bairro do Bonfim e vias adjacentes. Fica proibida a circulação e estacionamento de veículos nas seguintes vias: Av. Bonfim(altura da Rua Augusto Mendonça), Rua Imperatriz (altura da Av. Bonfim), Av. Salvador (na altura da Rua Duarte da Costa), Rua Duarte da Costa (altura da Av. Salvador), Rua Guilherme Marback (altura da Rua Otávio Barreto) e Rua Otávio Barreto (altura da Rua Guilherme Marback).

Será proibido estacionar e circular na Rua Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (altura da Rua Henrique Dias), Rua Desembargador Ferreira Espinheira (altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias e Rua Plínio de Lima, nos seguintes dias e horários:

a) 17 de janeiro de 2013, das 8h às 4h do dia subsequente;

b) 18 e 19 de janeiro de 2013, das 18h às 4h do dia subsequente;

c) 20 de janeiro de 2013, das 17h às 4h do dia subsequente.

Setá determinado sentido único de tráfego nas seguintes vias: Rua Augusto Mendonça e Rua Polidoro Bittencourt (sentido Dendezeiros/Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e Rua Henrique Dias (em toda extensão), no sentido Ribeira /Largo de Roma.

Também fica proibida a circulação e o estacionamento de veículos (das 8h do dia 17 às 4h do dia 20) nas seguintes vias: Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira Porto Bonfim, Rua Travasso do Meio.

Serão desativados os pontos de táxis localizados na Baixa do Bonfim e no Alto da Colina, das 8h do dia 17 às 4h do dia 20 e serão criados pontos de táxis provisórios, no mesmo período, nos seguintes locais: Rua Guilherme Marback (trecho compreendido entre a Rua Otávio Barreto e a Rua Henrique Dias), Rua Henrique Dias (nas proximidades do Hospital Agenor Paiva).

O órgão de trânsito definiu, também, os horários para a Operação Carga / Descarga:

a) 17 de janeiro: até as 6h.

b) 18, 19 e 20 de janeiro: das 8h às 14h

Os veículos destinados aos serviços públicos (Operação de Trânsito e Transporte, Bombeiros, Ambulâncias e Polícias), além de prioridade gozarão de livre trânsito e estacionamento, quando devidamente identificados e estiverem em serviço. Os veículos não relacionados só terão acesso à área da Lavagem do Bonfim mediante autorização fornecida pelo órgão competente, desde que as condições de segurança das vias permitam.

