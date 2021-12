Lavagem do Bonfim deixa trânsito lento em Salvador

O trânsito está lendo na manhã desta quinta-feira, 11, na região que dá acesso ao Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador. A lentidão acontece por conta da tradicional lavagem em homenagem ao santo.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego também segue lento na avenida San Martin, Rótula do Abacaxi, Largo do Tanque, Barroquinha e Comércio.

Barreiras

As barreiras de trânsito instaladas no entorno da festa geraram mudanças de itinerário de linhas de ônibus e lentidão no trânsito da região.

Foram instaladas 63 barreiras fixas de trânsito desde as imediações da Igreja da Conceição da Praia, na Comércio, à Colina Sagrada, no Bonfim. Desde as 6h desta quinta, mais 22 barreiras de trânsito móveis foram instaladas no percurso, permitindo apenas a passagem de veículos credenciados e de serviços públicos.

Ainda de acordo com a Transalvador, o tráfego foi interditado na praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica, rua Miguel Calmon, praça Almirante Riachuelo, avenida Jequitaia, avenida Frederico Pontes, largo da Calçada, rua Padre Antônio de Sá, largo dos Mares, avenida Fernandes da Cunha, largo de Roma, avenida Bonfim (Dendezeiros).

A circulação nestas vias ocorrerá conforme as condições de segurança no trânsito permitam.

