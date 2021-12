Lagoa transborda e alaga pista da av. Paralela

Motoristas estão com dificuldade de trafegar pela avenida Paralela, sentido Centro, devido a um alagamento na pista em frente à Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na manhã desta quarta-feira, 20.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), uma lagoa localizada na lateral da avenida transbordou e vazou para a pista. O trânsito está lento no local.

A pista também apresenta sinais de alagamento na altura da Universidade Jorge Amado (Unijorge), sentido Centro.

