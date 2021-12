Ladeiras permanecem interditadas por conta da forte chuva que atingiu Salvador

A capital baiana ainda sofre as consequências, na manhã desta quinta-feira, 28, da forte chuva que atingiu o município na última terça-feira, 26.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as ladeiras da Preguiça, próximo a igreja da Conceição da Praia no centro, e a do Cacau, no bairro de São Caetano, estão interditadas depois que a força da água deixou as pedras do calçamento soltas e abriu buracos nas vias, impossibilitando a passagem de veículos.

As vias estão bloqueadas para avaliação de técnicos da Codesal.

Obras

Já no Corredor da Vitória, os motoristas encontram dificuldade para trafegar por conta de obras de requalificação. A via é liberada para o tráfego de acordo com o andamento da obra, ficando parcialmente interditada para passagem de veículos.

