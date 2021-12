Ladeira da Montanha terá tráfego interditado neste sábado

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) interdita a Ladeira da Montanha, Centro Histórico da capital baiana, neste sábado, 25, entre 7h e 15h.

A medida será feita devido à solicitação da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que realiza serviços de limpeza no local. De acordo com a Transalvador, as linhas de ônibus que trafegam pelo local oriundas do Comércio com destino ao Campo Grande seguirão para a Avenida Contorno.

Para os motoristas que desejem seguir para o Campo Grande, a Avenida Contorno também é a via alternativa para ter acesso ao Campo Grande.

adblock ativo