Jovem de 24 anos morre atropelada na Estrada do Coco

Uma jovem de 24 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 28, por volta de 9h30, após ser atropelada por dois veículos na Estrada do Coco, próximo à entrada de Vila de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da polícia, Luciana de Jesus Silva atravessava a rodovia, embaixo de uma passarela, quando foi atropelada.

Os motoristas dos carros - um Fiat Stilo branco, de placa NTE 7969, e um Crossfox prata de placa OKK 1414 - permaneceram no local para prestar os primeiros socorros à jovem, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Viaturas da Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a via, e da Polícia Militar estão no local para resolver a situação. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) devem ser encaminhados para realizarem a remoção do corpo da vítima.

