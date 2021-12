Jogos da seleção brasileira alteram tráfego de veículos em Salvador

O tráfego de veículo será modificado na Barra, orla de Salvador, durante os jogos da seleção brasileira na Copa América, que ocorre no País. As mudanças já começam a valer nesta sexta-feira, 14, quando o Brasil abre a competição contra a Bolívia, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), o fluxo de veículos será interditado no largo do Farol da Barra, avenida Oceânica, entre o largo do Farol da Barra e a rua Marquês de Caravelas, e avenida Almirante Marques de Leão, entre o largo do Farol da Barra e a rua Dias d’Ávila.

As alterações no trânsito serão realizadas 4h antes de todos os jogos da seleção, nos dias 14, 18 e 22. O tráfego será liberado 1h após o apito final. O motivo da mudança na Barra é em virtude do evento Arena Brahma Nº 1, que receberá torcedores durante o torneio.

