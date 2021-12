Jardim Apipema tem tráfego alterado a partir deste sábado

A partir deste sábado, 18, as ruas Quintino de Carvalho e Nita Costa, no Jardim Apipema, terão sentido único. Os motoristas só poderão trafegar na Quintino de Carvalho a partir da rua Professor Sabino Silva, (padaria Apipão) e, depois, seguir em direção à Nita Costa.

Na rua Nita Costa, o sentido será oposto, em direção à rua Professor Sabino Silva. Conforme a Transalvador, a medida vai facilitar a circulação de veículos e ampliar o espaço para estacionamento ao longo dessas vias.

"Presencio engarrafamento todos os dias às 18h. Nesse horário, as pessoas compram na padaria da rua, e o tráfego de duplo sentido fica inviável, já que os visitantes de edifícios do bairro estacionam os carros nos dois lados da via", disse o porteiro Eliomar Batista, 32.

Morador da rua Nita Costa, o aposentado Mário José da Silva, 62, também aprovou a mudança. "Achei ótimo! Era difícil transitar por aqui em horário de pico, porque os veículos ficam estacionados em ambos os lados. A Transalvador também poderia delimitar, futuramente, o espaço para estacionar", sugeriu.

Mário só fez uma ressalva em relação à sinalização, que o pegou de surpresa. "Só agora percebi as placas sobre a mudança", disse.

Desde ontem, placas já orientavam os condutores sobre a modificação no tráfego. Na rua Nita Costa, há indicação de que é proibido dobrar à esquerda, em direção à Quintino de Carvalho.

Segundo o diretor Marcelo Corrêa, a sinalização é implantada com antecedência por questão de segurança. "O local foi sinalizado dois dias antes, prevendo chuvas e outras situações que pudessem adiar a mudança. Dessa forma, garantimos que o tráfego seja, realmente, modificado no dia previsto", explicou.

Mapa da região do Jardim Apipema mostrando a rua Nira Costa (foto: Reprodução)

Iguatemi

Outras sete mudanças estão previstas na região do Iguatemi para fevereiro. Entre elas, a alteração do tráfego para sentido único nas ruas Alfazema e Cipreste; a direção de trânsito na marginal em frente ao shopping; a inversão de sentido nas pistas em frente ao Empresarial Iguatemi e mudança em três cruzamentos da avenida ACM.

Conforme o órgão, estudos que viabilizarão as alterações devem ficar prontos até o final do mês.

adblock ativo