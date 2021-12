IPVA de veículos com placa de final 8 vence nesta quinta

Motoristas devem ficar atentos ao prazo de quitação do licenciamento anual, que está chegando ao fim. Para os proprietários de veículos com placa de final 8, o prazo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence nesta quinta-feira, 14. As datas para as placas com final 9 e zero serão 8 e 9 de setembro, respectivamente.

Após efetuar o pagamento, o proprietário pode circular até dez dias com o comprovante emitido pelo banco credenciado em mãos. Mas, se em até cinco dias úteis não receber o CRLV em sua residência, deve comparecer à central de atendimento na sede do Detran ou nos postos dos SAC no Shopping Paralela ou no Salvador Shopping, onde o serviço só é realizado com hora marcada, por meio do telefone 0800 071 5353, e verificar se o endereço cadastrado está correto, levando o comprovante de residência atualizado.

A multa para veículo não licenciado parado em blitz é de caráter gravíssima, no valor de R$ 191,54 e inclusão de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além do recolhimento do veículo. Não portar o documento obrigatório (CRLV) é infração leve. A penalidade é uma multa no valor de R$ 53,20, inclusão de três pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação do documento. A multa vai para o proprietário do veículo e não para o motorista. Se a irregularidade não for sanada até o término da blitz, o carro também é recolhido para depósito.

Mais informações, como valores, podem ser acessados através do site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

adblock ativo