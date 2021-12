Intervenções viárias mudam trânsito em Salvador

Com o objetivo de diminuir os congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos pelas ruas e avenidas da capital baiana, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) anunciou quais serão as principais mudanças no trânsito local.

Entre as obras realizadas, estão a alteração de sentidos viários, construção de baias para ônibus, ampliação de faixas e aplicação das sinalizações horizontal e vertical.

Confira as modificações:

- Santo Inácio (região das Granjas Rurais Presidente Vargas, próximo a Pirajá): a avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela passa a ter sentido único em direção à avenida Aliomar Baleeiro, que também passa por alterações. Os motoristas que trafegam por ela serão obrigatoriamente direcionados à rua Somália para ter acesso à Brasilgás.

- Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô): obras, com duração de 20 dias, incluem a relocação do ponto de ônibus próximo ao Posto Mataripe, no sentido Iguatemi, para uma baia construída alguns metros antes.

- Avenida Vasco da Gama: retorno localizado próximo à delicatessen Perini será fechado e um novo construído logo adiante, para minimizar os congestionamentos.

- Avenida Octávio Mangabeira (Orla): ponto de ônibus localizado na altura do Sesc Piatã ganhará uma baia e novos abrigos. Obras devem durar 20 dias, segundo Transalvador.

- Avenida Luis Viana (Paralela): baia de ônibus em frente ao Shopping Paralela, sentido Centro, será ampliada;

- Feira de São Joaquim: retirada do canteiro central e ampliação da pista.

- Cajazeiras: construção de via de 500 metros, como alternativa de acesso entre as Cajazeiras VIII e X.

Ainda segundo Transalvador, restam 45 dias para conclusão das alterações do tráfego na região do Iguatemi.

