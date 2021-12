Intervenções de tráfego vão organizar vaivém na folia

No total, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) vai instalar 104 barreiras no entorno dos circuitos do Carnaval, determinando limites e impedindo a circulação de veículos que não possuírem credenciais.



Serão 47 obstáculos fixos (33 no circuito Dodô e 14 no Osmar) e 57 móveis (29 no Dodô e 28 no Osmar), conforme divulgado pela assessoria do órgão de trânsito.



Em nota, o coordenador de Planejamento do Carnaval da Transalvador, Janivaldo Rosário, explicou que as barreiras fixas, instaladas com prismas de concreto (conhecidos como gelo baiano), impedem a passagem de qualquer veículo durante o período da festa e ficam localizadas em pontos mais próximos dos circuitos.



"Já as móveis são as compostas por cones, canalizadores de tráfego, barreiras pantográficas e viaturas, além de serem monitoradas por agentes de trânsito, para possibilitar o acesso de veículos credenciados e autorizados", informou.



Interdições



Além dos obstáculos fixos e móveis, interdições e inversões de sentido também serão feitas nos circuitos para viabilizar a festa.



Na quarta-feira anterior à folia, por exemplo, o tráfego será interditado das 13h às 4h do dia seguinte, entre o Porto da Barra e o Cristo (avenida Oceânica), por causa do circuito Sérgio Bezerra.



Nos dias oficiais do desfile de trios, o bloqueio na Barra será do Porto à avenida Adhemar de Barros, entre as 4h do dia 12 e as 13h do dia 18.



Nos circuitos Osmar (Centro) e Batatinha (Pelourinho), a interdição será feita entre as 12h do dia 12 e as 13h do dia 18. No primeiro, vai do Campo Grande à praça Castro Alves, enquanto no segundo vai da rua Chile ao Terreiro de Jesus.



Outras alterações - entre segregação de faixa e inversões no tráfego - serão feitas na Barroquinha, na avenida Centenário e em ruas da Barra. Informações detalhadas podem ser obtidas no site www.transalvadornocarnaval.salvador.ba.gov.br.

adblock ativo