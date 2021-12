Intervenção na BA-526 modifica trânsito sentido Simões Filho nesta quinta

O trânsito na BA-526 será interditado na manhã desta quinta-feira, 28, a partir das 8h. Com isso, o fluxo de veículos que saem do Cia Aeroporto deverá ser prejudicado nas imediações da alça de saída do complexo viário de Simões Filho.

Assim, uma solução para chegar ao centro do município ou à BR-324 será utilizar o retorno do complexo viário da Ceasa.

De acordo com a Concessionária Bahia Norte (CBN), a intervenção será necessária para retirada do equipamento de uma caçamba que permaneceu na via após um acidente ocorrido no local, na última segunda-feira. O tempo estimado para a realização do procedimento será de 3h.

Equipes da Concessionária Bahia Norte e da Polícia Militar Rodoviária (PMRV) irão acompanhar toda a ação, orientando o trânsito e prestando informações aos motoristas.

adblock ativo