Internauta flagra transtornos na Paralela causados por obra

As obras realizadas na avenida Luís Viana (Paralela), principalmente na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), já causam transtornos aos motoristas que trafegam pelo local.

O internauta Fábio D'Almeida, que acessa o Portal A TARDE regularmente, registrou o momento em que alguns ônibus atravessaram as quatro faixas da avenida para acessar a via marginal em direção à 3ª Avenida do CAB.

Entretanto, por conta dos congestionamentos na região, os ônibus ficaram parados na pista e atrapalharam a passagem dos outros veículos.

"Isso tem acontecido desde o primeiro dia em que a pista foi aberta", afirma Fábio. A alteração no trânsito ocorreu na última segunda-feira, 10.

Em nota, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) afirmou que "é natural que haja a readaptação dos condutores à nova realidade, promovendo prejuízos ao trânsito no local".

Confira a nota na íntegra:

Devido à alteração do acesso a Narandiba pela Av. Paralela, é natural que haja a readaptação dos condutores à nova realidade, promovendo prejuízos ao trânsito no local.



No entanto, a Transalvador tem percebido, através do monitoramento do trânsito, que rapidamente os condutores estão se acostumando a esta nova realidade, verificando-se uma cotidiana redução dos problemas observados nos primeiros dias.

adblock ativo