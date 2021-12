Interdições de vias para Bonfim começam às 6h desta quinta

Começam na madrugada desta quinta-feira, 16, as interdições de vias para a Lavagem do Bonfim, a partir das 6h o tráfego de veículos será interditado, apenas veículos com participação no cortejo terão acesso. Entre as principais intervenções está o bloqueio do acesso à Avenida Jequitaia pela Via Expressa, das 6h às 22h. Caminhões com destino ao Porto de Salvador têm passagem liberada, já que seu itinerário não compromete o cortejo.

Fica proibido circular e estacionar, de 1h às 22h, na via marginal e na Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), a partir da Rua da Gamboa de Cima até a Praça Visconde de Cayru. Na Rua da Conceição da Praia também, mas de 1h às 19h.

Está proibido estacionar também na Praça Visconde de Cayru, na Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Av. Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma, e na Av. Bonfim (Dendezeiros) a partir de 1h.

Já na Rua Luiz Régis Pacheco os veículos estão proibidos de parar no lado direito a partir da confluência com a Rua Vinte e Seis de Dezembro, em direção ao final de linha do Uruguai. Também a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu, em direção aos Mares; e do lado direito da Rua Boa Vista, na direção da Rua Resende Costa.

A liberação acontecerá progressivamente a partir da passagem do cortejo nos seguintes pontos: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Av. Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma e Av. Bonfim (Dendezeiros).

Mudança de sentido no tráfego

A Avenida Oscar Pontes terá sentido duplo de tráfego, entre a Rua Estado de Israel e o acesso ao Ferry Boat, a partir das 6h. Já a Rua Régis Pacheco terá sentido único de tráfego, também a partir das 6h, desde a confluência entre a Rua Vinte e Seis de Dezembro, em direção ao final de linha do Uruguai, e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu, em direção aos Mares. A Rua Boa Vista, em direção à Rua Resende Costa, também terá sentido único de tráfego.

adblock ativo