Interdições de faixas para obras viárias na Paralela são adiadas

A interdição parcial de faixas sob o viaduto Mário Andreazza, que liga as avenidas Paralela e Carybé, para obras de alargamento viário foram adiadas. Planejadas para acontecer entre 8h deste sábado, 14, e 0h de domingo, 15, as intervenções iam alcançar cerca de 500 metros ao longo de toda a via.

De acordo com a assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia, empresa responsável pela construção e operação do sistema metroviário da capital, as ações serão reprogramadas.

A empresa ainda não tem definição de quando as interdições deverão ocorrer. Na ocasião, devem ser bloqueados também outros trechos, como a via na altura da passarela de São Cristóvão (sentido Centro) e a pista depois do Auto Shopping Itapoan (sentido Aeroporto).

A intenção, de acordo com a CCR, é que as obras possibilitem o alargamento viário na região de acesso ao aeroporto. As ações integram as obras do Consórcio Mobilidade Bahia.

