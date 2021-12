Interdição no Rio Vermelho congestiona várias vias da cidade

A interdição do tráfego nas ruas da Paciência e Guedes Cabral (da curva da Paciência ao Largo da Mariquita), somente no sentido Ondina, pegou muitas pessoas de surpresa nesta quarta-feira, 28. A interdição vai durar 90 dias e não haverá bloqueio no sentido oposto da mesma via.

Com fechamento inicialmente planejado para o dia 31, a via teve a interdição antecipada pela Prefeitura. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, as intervenções de requalificação da orla do Rio Vermelho serão, dessa forma, concluídas mais rapidamente.

Ainda segundo Fontana, parte das obras que vai do Largo de Santana - popularmente conhecido como Largo da Dinha - ao Largo da Mariquita devem ser concluídas antes do dia 2 de fevereiro, quando se celebra o Dia de Iemanjá.

O estudante Carlos Bastos, 24, disse ter chegado 40 minutos atrasado ao trabalho devido ao congestionamento causado pela mudança de tráfego. " Esse problema vai continuar, já que não dá para sair mais cedo da faculdade", disse.

Alternativa

A Transalvador recomenda o acesso à avenida Garibaldi pela rua Eurycles de Mattos, seguindo até a rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. Para quem faz o percurso Amaralina - Ondina pela beira-mar, é proibido cruzar à esquerda no trevo da Paciência. Os veículos devem seguir pela rua Eurycles de Mattos e dobrar à esquerda para chegar à Travessa Bartholomeu de Gusmão e acessar a avenida Oceânica.

adblock ativo