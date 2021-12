Interdição na Rótula do Abacaxi não altera fluxo no local

As obras do metrô de Salvador interditaram desde às 7h da manhã desta segunda-feira, 9, o acesso a Rótula do Abacaxi para os motoristas que passam pelo Shopping Bela Vista. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de veículo é intenso no local, mas dentro da normalidade do horário.

Segundo a CCR Metrô Bahia, responsável pela administração e construção do modal, a interdição acontece até às 18h do da sexta-feira, 13.

Para chegar à Rótula do Abacaxi, os motoristas terão como opção pegar a saída da BR-324, subir a ladeira do Cabula e descer pela Via Expressa, acessando o retorno na Avenida Barros Reis, em frente ao supermercado Atacadão.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização de orientação de desvio de tráfego, aos monitores de trânsito e às placas indicando rotas alternativas.

A interdição é necessária para adequar o sistema viário da região, dando continuidade às obras da Linha 2 do metrô, informou a CCR.



Veja mapa:

