Interdição na Cardeal da Silva altera itinerário de ônibus

Devido à realização das obras do Rio Vermelho, o tráfego no trecho da Rua João Gomes que dá acesso à avenida Cardeal da Silva será interditado entre os dias 2 e 6 de janeiro e, por isso, haverá mudanças nas linhas de ônibus que operam na região.

Durante esse período, as linhas que utilizam esta área farão o seguinte itinerário: Rua João Gomes, Rua da Paciência, Rua Euricles de Matos, Av. Garibaldi, retorno após Viaduto da Federação (Edifício Palazzo Alegrete), Viaduto da Federação, Rua Caetano Moura, Campo Santo e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

Para facilitar a locomoção dos usuários, a Semob disponibilizará veículos do sistema complementar para fazer, gratuitamente, o translado dos passageiros da Av. Cardeal da Silva até o Cemitério do Campo Santo, onde os passageiros poderão embarcar nas linhas que terão os seus itinerários modificados. No fim de semana (dias 2 e 3) esses veículos estarão de prontidão das 6h às 22h e nos dias úteis (4, 5 e 6) irão funcionar das 5h às 23h.

Eles farão o seguinte itinerário: Viaduto da Cardeal da Silva, Av. Cardeal da Silva, Viaduto da Federação, R. Caetano Moura, Retorno no Campo Santo, Rua Caetano Moura, Viaduto da Federação, Av. Cardeal da Silva e Viaduto da Cardeal da Silva. A partir do dia 7, o trecho será liberado e os coletivos voltam ao itinerário habitual.

