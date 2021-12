Interdição da San Martin altera itinerário dos ônibus

Parte da Avenida San Martin está interditada desde as 20h desta quinta-feira, 30, devido ao conserto da rede pluvial e do asfalto que foram danificados devido à chuva que atinge Salvador. Os itinerários dos ônibus que passam pela via foram alterados (confira abaixo).

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) o trecho interditado está entre um supermercado e uma igreja evangélica, próximo ao viaduto da Avenida Luís Eduardo Magalhães. A Transalvador não informou quando o reparo irá terminar.

Para ter acesso, os moradores vão precisar apresentar um comprovante de residência. O órgão de trânsito informa que quem não puder evitar o trecho afetado, e precisar se dirigir com sentido ao Largo do Tanque deve entrar pelo retorno perto do supermercado. Para quem seguir no sentido Largo de Retiro, é preciso fazer o retorno nas imediações da igreja e pegar um desvio para o bairro Santa Mônica.

