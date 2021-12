Interdição congestiona Av. Luís Eduardo Magalhães

Os motoristas que transitaram na Avenida Luís Eduardo Magalhães nesta manhã de terça-feira, 27, enfrentaram congestionamento. Isso porque a via foi fechada no acesso para a BR-324 para realização de uma obra no local. Por conta do engarrafamento, a pista foi liberada por volta de 9 horas e o tráfego foi normalizado na Avenida, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

