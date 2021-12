Instalação de vigas do metrô altera trânsito em Salvador

As obras de instalação do metrô de Salvador vão alterar o trânsito em algumas regiões da capital baiana.

Nesta segunda, 3, a CCR Metrô Bahia iniciou a instalação de 16 vigas metálicas no elevado da estrutura que será a Estação do Detran, prevista para ser inaugurada em fevereiro de 2016.

Por causa da construção, três faixas da avenida ACM, no trecho entra a rodoviária e a entrada do bairro de Saramandaia (sentido Acesso Norte) serão interditadas até o dia 11, somente das 23h às 4h. A cada noite, serão instaladas duas vigas. Já durante o dia, todas as pistas permanecem liberadas.

