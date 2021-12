Instalação de passarela do metrô altera trânsito na Bonocô

Entre esta quarta-feira, 23, e 7 de outubro, o trânsito será alterado na avenida Bonocô, em Salvador, para a instalção de passarela de acesso à nova estação do local. Na quarta, 23, o tráfego será desviado para a mão contrária, no sentido Rótula do Abacaxi. Já de 24 de setembro a 7 de outubro, a via será reduzida a uma única faixa.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as intervenções no fluxo de veículos será entre às 23h e 5h.

adblock ativo