Início de noite tem trânsito intenso em Salvador

O trânsito segue intenso nas principais vias de Salvador no início da noite desta quinta-feira, 8, por conta do aumento do número de veículos nessa faixa de horário. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), não há pontos de congestionamento na cidade.

Os motoristas encontram lentidão principalmente nas avenidas que dão acesso ao eixo Iguatemi, como Paralela, Bonocô e Rótula do Abacaxi. As avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto também têm o tráfego fluindo com bastante retenções.

Durante grande parte da tarde, um acidente na ligação Iguatemi-Paralela deixou o trânsito bastante congestionado na via, o que refletiu nas avenidas próximas. Um homem perdeu o equilíbrio e caiu da motocicleta por volta das 15h.

O condutor do veículo foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital. A Transalvador não soube informar nem o estado de saúde da vítima, nem o nome da unidade médica para onde o motorista foi levado.

Até às 19h, o órgão contabilizou três acidentes com três pessoas feridas em Salvador.

