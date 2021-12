Iniciativa busca fazer intercâmbio de ações para reduzir sinistros no trânsito

No Brasil, apenas em 2019, 32 mil pessoas morreram no trânsito, o que equivale a 87 mortes por dia de acordo com o Ministério da Saúde. Países de baixa e média renda, como o Brasil, concentram 93% das mortes de trânsito do mundo e reduzir esses números tem benefícios diretos para a economia e para a sociedade em geral já que uma estimativa produzida pela Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global aponta um aumento entre 15% e 22% do PIB em até 24 anos caso os óbitos caíssem pela metade.

Em entrevista para o Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o coordenador executivo do programa, Fernando Coelho, falou um pouco mais sobre o assunto e sobre novas atividades de segurança viária que já estão sendo propostas pela Bloomberg.

"Estamos atuando junto ao órgão de trânsito, à Secretaria de Mobilidade, aos órgãos que executam obras urbanas na cidade e nós trazemos o conhecimento. Temos especialistas em todas as áreas e organizações mundiais para disseminar esse conhecimento já que não trabalhamos exatamente na execução dessas obras de segurança viária", pontuou.

Em Fortaleza, capital do estado vizinho do Ceará, o número de mortes no trânsito caiu cerca de 43% entre 2015 e 2019, período em que a cidade recebeu apoio da BIGRS, e também graças a forte decisão política do prefeito e toda equipe técnica em combater a epidemia de mortes e lesões no trânsito. As cidades de São Paulo e Bogotá, também registram redução de 37% e 16%, respectivamente, nas mortes provocadas por acidentes de trânsito no mesmo período. ações do poder público municipal em melhorias no gerenciamento de dados, infraestrutura, fiscalização, educação e comunicação.

Em Salvador, a BIGRS começou a atuar durante a gestão do prefeito ACM Neto (DEM) e ações já estão previstas também para a gestão do prefeito Bruno Reis (DEM).

"O prefeito assinou um documento apoiando a semana de Segurança Viária Mundial. Nesse evento, foi estabelecido que deveríamos implantar zonas trinta, que tem velocidade máxima de 30 km/h, e o prefeito assumiu esse papel imediatamente e implantou tais zonas em áreas como a do Bonfim, onde existia uma área de cruzamento de pedestres ali que era muito inseguro. Então foi feito um estudo e a ação foi implementada na área. Temos zonas trinta implementadas em várias outras áreas da cidade como na Barra e essas ações contribuirão para uma maior segurança viária na cidade", pontuou.

Ainda de acordo com Fernando Coelho, quando se fala em segurança viária, é necessário pontuar que o sistema precisa ser feito em torno dos mais vulneráveis no trânsito, que no caso são pedestres, ciclistas e motociclistas.

"Eles são vulneráveis e em qualquer tipo de acidente os danos são graves. Então precisamos trabalhar com isso e dar mais conforto ao pedestre. E isso pode ser feito através de uma valorização do transporte coletivo e de transformações que ocorrem na cidade. Temos um transporte de massa que é o metrô e teremos outro, que é o BRT, que dará um conforto muito maior e deve contribuir para um melhor segurança viária da população", concluiu.

Redação Iniciativa busca fazer intercâmbio de ações para reduzir sinistros no trânsito

adblock ativo