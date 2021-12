Idoso morre atropelado na avenida São Cristóvão; motorista fugiu

Um idoso morreu atropelado na manhã desta quarta-feira, 7, por volta de 5h20, na avenida São Cristóvão, sentido Paralela, em frente ao Shopping Salvador Norte.

A vítima chegou a ser arrastada por alguns metros no capô do veículo antes de cair na via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista fugiu do local após o acidente.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser enviada para prestar os primeiros socorros, mas o idoso já havia morrido. Uma viatura da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) está no local enquanto o corpo da vítima aguarda ser removido.

