Idosa morre em acidente no bairro de Stella Maris; uma criança e um homem ficam feridos

Uma idosa de 82 anos, que não teve a identidade revelada, morreu depois de o carro que ela estava colidir com um caminhão, na manhã desta segunda-feira, 18, no bairro de Stella Maris, em Salvador. Na colisão, uma criança de 3 anos e um homem de 53, que também não tiveram seus nomes revelados, ficaram feridos, mas sem gravidade.

A colisão, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), aconteceu na Alameda Dilson Jatahy Fonseca. Duas equipes do órgão estão na via. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e encaminharam os sobreviventes para o Hospital do Subúrbio. Inicialmente, o órgão de trânsito comunicou que o acidente envolvia um ônibus, mas a informação foi corrigida.

De acordo com a Transalvador, o trânsito está lento e já reflete na avenida Paralela desde o Bairro da Paz, sentido Aeroporto.

