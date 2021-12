Idosa morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 24, após o motorista de um veículo modelo Celta (placa AZH-4968) perder o controle e colidir na lateral de um caminhão em frente à empresa Tratormaster. O acidente aconteceu por volta das 9h30, no km 613 da BR-324, na região de Valéria.

Três pessoas ocupavam o carro no momento do acidente. Aidil Maria Souza de Santana, 74 anos, que estava no carona, chegou a ser atendida por uma ambulância do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As outras duas vítimas receberam atendimento de viaturas da Via Bahia e foram socorridas para o Hospital do Subúrbio, na Estrada Velha de Periperi. Uma delas sofreu uma fratura exposta. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.

Apesar do veículo não estar na pista, o trânsito no local está parcialmente congestionado, devido à curiosidade dos.motoristas que trafegam no local.

