Idosa é atropelada na faixa de pedestre do Shopping Iguatemi

Uma idosa foi atropelada na faixa de pedestres que fica em frente ao Shopping Iguatemi no final na manhã deste sábado, 15. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a idosa, que não teve o nome revelado, não percebeu que o sinal para a passagem de pedestres estava vermelho e tentou atravessar a via. Ela foi atingida por um veículo, ficou levemente ferida, mas não precisou ser encaminhada ao hospital.

Colisão - Um acidente envolvendo dois veículos, na Av. Lucaia deixou o trânsito lento na região por volta das 13h. Ainda segundo a Transalvador, um pedestre que passava pelo local acionou o órgão e comunicou sobre a colisão, que aconteceu no sentido Iguatemi, próximo a estação da Embasa que fica na avenida.

O homem não soube informar quais os veículos envolvidos no acidentes. Demais via seguem sem pontos de lentidão. Neste sábado foram registrados um acidentes com uma vítima na capital baiana.

adblock ativo