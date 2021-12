Idosa diz que capotamento na Pituba foi causado por freio

A motorista Maria Perpétua, 74 anos, que se envolveu em um acidente na Pituba, disse que o capotamento foi provocado devido a uma falha no freio do veículo. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26, quando o carro Onix que Maria conduzia capotou no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a Ceará.

"Quando eu percebi que ele estava sem freio e vi que não tinha ninguém que eu pudesse bater, eu joguei (o carro) na árvore, e ela me salvou", disse a vítima, que estava sozinha no veículo e não ficou ferida.

A ocorrência deixou o trânsito lento na região, mas voltou à normalidade após um guincho da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) retirar o Onix da pista.

Apesar da afirmação da motorista, o órgão municipal ainda avalia as causas do acidente. Esse foi o único acidente registrado pela Transalvador na manhã desta segunda.

Carro capotou no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a Ceará (Reprodução | TV Bahia)

