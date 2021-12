Ida às praias complica trânsito na capital baiana

O trânsito está congestionado em Salvador em parte da orla e da avenida Luís Viana Filho (Paralela) na tarde deste sábado, 3. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o motivo da lentidão é a ida para as praias da capital baiana.

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, o trecho engarrafado abrange desde a entrada do Bairro da Paz até a a região de Stella Mares, no sentido Praia do Flamengo. Segundo uma leitora de A TARDE, o fluxo de veículos é intenso na orla de Jaguaribe.

Até as 14h deste sábado, nenhum acidente havia sido registrado. Na noite de sexta-feira, 2, um veículo colidiu com um poste, mas ninguém ficou ferido. A colisão aconteceu na Paralela, próximo à Faculdade FTC, sentido rodoviária, e não causou transtornos ao trânsito, segundo a Transalvador.

