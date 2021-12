Homem morre em acidente na av. Luís Eduardo Magalhães

Um homem de 64 anos morreu em um acidente na noite deste domingo, 28, por volta de 18h, na avenida Luís Eduardo Magalhães.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas é possível que ele tenha sofrido um capotamento. O veículo era conduzido por Antônio Macedo, que perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma vala do local. Ele morreu na hora.

A equipe de reportagem do A TARDE flagrou o caso, quando a esposa de Antônio, Ana Lúcia Macedo, retirava os pertences do veículos enquanto aguardava a chegada de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para a realização da perícia. Além da esposa, a vítima deixa oito filhos.

