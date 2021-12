Homem morre e criança fica ferida em acidente na BR-324

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou um homem morto e uma criança de 4 anos gravemente ferida, nesta segunda-feira, 11, no km-599 da BR-324, sentido Feira de Santana, em trecho do município de Simões Filho, na Grande Salvador.

Identificado como André Oliveira Santos, a vítima era motorista e transportava carregamento de cebolas em um veículo da empresa Pró-Bahia - Comércio de Produtos Alimentícios, que colidiu em alta velocidade no fundo de outra carreta, uma Scania de grande porte.

A criança, de prenome Guilherme, que estava na cabine do veículo, chegou a ficar presa entre as ferragens, mas foi removida ainda com vida e encaminhada para o Hospital do Subúrbio.

A TARDE tentou contato com a assessoria da unidade, para obter mais informações sobre o estado de saúde da vítima, mas as ligações não foram atendidas até o fechamento desta edição.

Circunstâncias

O acidente aconteceu por volta das 13h, ao lado do pedágio do km-599, mas não provocou retenções no trânsito da região.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que testemunharam o ocorrido, a colisão aconteceu quando a Scania mudou de faixa repentinamente e foi atingida pelo caminhão carregado de alimentos.

O impacto da batida foi tão forte que uma das pernas do morto foi separada do restante do corpo.

Outros três funcionários da empresa Pró-Bahia, para qual o caminhoneiro André Oliveira Santos trabalhava, foram ao local do acidente, mas, emocionados, não quiseram falar com a equipe de A TARDE.

Segundo a PRF, o motorista do outro caminhão, que sofreu ferimentos leves e arranhões, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes do órgão de trânsito não souberam informar, no entanto, para qual unidade de saúde ele foi encaminhado.

A Polícia Civil fez perícia no local, na tarde desta segunda, e vai investigar as circunstâncias do acidente. O caso está sob a responsabilidade da 22ª Delegacia Territorial, de Simões Filho.

