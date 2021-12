Homem morre carbonizado em acidente na BR-324

O motorista de uma caminhonete Saveiro morreu carbonizado após o veículo se chocar contra uma carreta de carga, por volta das 4h30 desta segunda-feira, 4. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km-611 da BR-324, na região do bairro de Valéria.

Conforme a PRF, o motorista da Saveiro dirigia sentido Salvador, quando bateu no fundo de uma carreta Scania, nas proximidades do Rei da Pamonha. A Saveiro foi arrastada por alguns metros, pegou fogo e o motorista, que ficou preso às ferragens, morreu no local.

Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar as chamas e resgatar o corpo. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionada para fazer perícia no local do acidente. Não há informações se o motorista da carreta ficou ferido.

