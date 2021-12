Homem morre atropelado ao tentar atravessar a Paralela

Um homem morreu após ser atropelado no final da tarde desta quinta-feira, 20, na avenida Paralela, em Salvador. O acidente aconteceu quando Renato Barbosa dos Santos, de 21 anos, tentava atravessa a via nas proximidades da Estação Mussurunga.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), ele foi atropelado por um carro de passeio, por volta das 16h30, no sentido Rodoviária. A identidade do condutor não foi divulgada.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima já tinha ido a óbito, segundo a Stelecom. O caso será registrado na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).



O irmão da vítima, Ronaldo Barbosa, disse que Renato costumava consumir álcool e sair andando pelas ruas. Ele acredita que o irmão tenha bebida antes do acidente e por isso tentou atravessa a avenida, o que acabou contribuindo com o acidente.

