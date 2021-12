Homem fica ferido após acidente no Caminho das Árvores

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro de passeio, no bairro de Caminho das Árvores, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 8h10, na Alameda das Espatódeas, em frente à Universidade de Salvador (Unifacs).

Até as 8h30, o homem ainda estava deitado na via. Viaturas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Polícia Militar (PM-BA) estão no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) já foi acionada.

O condutor do carro seguiu sentido Pituba e não prestou socorro à vítima.

