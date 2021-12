Homem é resgatado em placa de sinalização na Av. Paralela

O trânsito segue congestionado na manhã desta terça-feira, 20, no final da Avenida Luís Viana (Paralela), sentido rodoviária, por conta de um homem que está pendurado em uma das placas de sinalização do local.

Uma equipe da Salvar, do Corpo de Bombeiros, tenta realizar o resgate do homem, que ainda não foi identificado. Entretanto, os motoristas estão desviando da região, o que provoca o congestionamento.

O trânsito segue complicado ainda no Campo Grande, por conta de uma manifestação de estudantes. De acordo com informações da Superintendência de Trãnsito e Transporte do Salvador (Transalvador), uma viatura já está no local para regularizar o fluxo de veículos.

Nesta terça, o órgão municipal registrou um acidente, que deixou uma pessoa ferida.

