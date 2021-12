Homem é atropelado no bairro dos Barris

Um homem foi atropelado por volta das 13h desta terça-feira, 14, no bairro dos Barris, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), um carro, que ainda não foi identificado, atingiu o pedestre na Rua do Salete.

O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). A Transalvador ainda não sabe informar se o motorista que causou o acidente prestou socorro a vítima. Ainda conforme o órgão, demais vias da cidade seguem sem pontos de lentidão.

Av. Bonocô - Por volta das 10h da manhã, um acidente deixou o trânsito lento na Av. Bonocô, sentido Iguatemi. Segundo a Transalvador, o motorista de um veículo de passseio, modelo Pajero, perdeu o controle da direção e colidiu com uma das pilastras que sustentam a estrutura dos trilhos do metrô.

Nesta terça, foram registrados 4 acidentes com 3 feridos na capital baiana.

adblock ativo