Homem é arremessado de ônibus em acidente na Barra

Um homem ficou ferido durante uma colisão envolvendo dois ônibus de transporte público e um carro de passeio na rua Afonso Celso, no bairro da Barra, na manhã desta quarta-feira, 3.

A vítima ficou ferido ao ser arremessado de um dos ônibus no momento da colisão. Os ônibus permanecem parados na via, enquanto o motorista do carro de passeio fugiu do local.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes da Transalvador estão no local para organizar o trânsito.

