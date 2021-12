Grupo protesta e causa congestionamento na avenida Suburbana

Um grupo de moradores interditou uma das vias da avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), próximo ao Rei da Sucata, na manhã desta terça-feira, 7, em Salvador. Não há informações sobre o motivo do protesto.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 8h, o grupo usou objetos para interditar a pista e impedir a passagem dos veículos, causando congestionamento na via.

Os agentes de trânsito estiveram no local para organizar o tráfego de veículos. A pista já foi liberada e não há mais retenção na região da Suburbana.

