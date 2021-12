Grupo de manifestantes ateia fogo em pneus e bloqueia trânsito no Arenoso

Um grupo composto por cerca de 30 pessoas bloqueia o trâansito na tarde desta quinta-feira, 25, no bairro do Arenoso em Salvador. O grupo ateou fogo em alguns pneus na rua Reinado Praxedes, nas proximidades da ladeira da Igreja Universal.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia estiveve no local mas a situação estava controlada. Agentes da Polícia Militar estão no bairro para acompanhar o protesto.

A motivação para o ato ainda é desconhecida.

